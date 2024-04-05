Семак: Коваленко сделал шаг вперед после перехода в «Зенит»

Главный тренер «Зенита»высказался о шансах полузащитникастать основным игроком санкт-петербургской команды.

Коваленко принял участие в недавнем матче против «Спартака» (2:1) в Кубке России.

«Коваленко старался, делал все что мог. В первом тайме не получалось у многих, не только у него.

А шансы еще будут — по одной игре делать выводы нельзя. Саша с "Црвеной Звездой" хорошо сыграл, мы видим как он работает на тренировках. С момента приезда в "Зенит" он сделал шаг вперед.

Данила Козлов (играет за "Белтику" на правах аренды — прим.) — прекрасный талантливый игрок. На прошлых зимних сборах проявил себя хорошо. Но в прошлом году нам хотелось, чтобы он прогрессировала лучше, чтобы мы взяли его к себе. Сейчас он смотрится хорошо в "Балтике". Это свежий воздух для него», — приводит слова Семака «Матч ТВ».