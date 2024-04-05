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    Семак: Коваленко сделал шаг вперед после перехода в «Зенит»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о шансах полузащитника Александра Коваленко стать основным игроком санкт-петербургской команды.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Коваленко принял участие в недавнем матче против «Спартака» (2:1) в Кубке России.

    «Коваленко старался, делал все что мог. В первом тайме не получалось у многих, не только у него.

    А шансы еще будут — по одной игре делать выводы нельзя. Саша с "Црвеной Звездой" хорошо сыграл, мы видим как он работает на тренировках. С момента приезда в "Зенит" он сделал шаг вперед.

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    • Данила Козлов (играет за "Белтику" на правах аренды — прим.) — прекрасный талантливый игрок. На прошлых зимних сборах проявил себя хорошо. Но в прошлом году нам хотелось, чтобы он прогрессировала лучше, чтобы мы взяли его к себе. Сейчас он смотрится хорошо в "Балтике". Это свежий воздух для него», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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