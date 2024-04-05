Пиняев избежал серьезной травмы после столкновения с вратарем «Урала»

Сергей Пиняев Фото: globallookpress.com
По информации «Матч ТВ», 19-летний футболист избежал серьезной травмы по итогам матча с «Уралом» (0:1) в Кубке России.
Во втором тайме вратарь «Урала» Алексей Мамин, вышедший из ворот, коленом попал в лицо Пиняеву.
После медицинского обследования никаких серьезных повреждений у Пиняева диагностировано не было, он может играть и тренироваться без ограничений и, по всей видимости, примет участие в выездном матче с «Ахматом».
Матч «Ахмат» — «Локомотив» пройдет 7 апреля в Грозном, начало — в 16:30 мск.