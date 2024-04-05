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    Пиняев избежал серьезной травмы после столкновения с вратарем «Урала»

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    Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев сможет сыграть против «Ахмата» в 23-м туре чемпионата России.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    По информации «Матч ТВ», 19-летний футболист избежал серьезной травмы по итогам матча с «Уралом» (0:1) в Кубке России.

    Во втором тайме вратарь «Урала» Алексей Мамин, вышедший из ворот, коленом попал в лицо Пиняеву.

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    • После медицинского обследования никаких серьезных повреждений у Пиняева диагностировано не было, он может играть и тренироваться без ограничений и, по всей видимости, примет участие в выездном матче с «Ахматом».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Ахмат» — «Локомотив» пройдет 7 апреля в Грозном, начало — в 16:30 мск.

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