Клопп: Мы должны найти способ доставить «Юнайтед» проблемы

Главный тренерперед предстоящим матчем 32-го тура АПЛ свспомнил прошлую очную встречу с «красными дьяволами» в рамках Кубка Англии, где «мерсисайцы» уступили в дополнительном времени (3:4).

«Мы говорили об этом после игры — они начали лучше, потом мы перехватили инициативу и были действительно хороши в тот день, но не смогли завершить ситуацию в дополнительное время. Хорошая новость заключается в том, что у нас не будет двух таймов дополнительного времени по 15 минут.

В тот день для нас это было слишком много, мы не могли больше контролировать игру и допускали ошибки, которых раньше не допускали. И "Юнайтед" перевернул ход игры.

"Юнайтед" — лучшая команда по игре дома, мы все это знаем. Но мы не можем просто сказать: "Давайте сделаем то, что мы делали с 15-й минуты до, не знаю, 70-й с чем-то". Футбол не так прост.

Мы должны найти способ доставить "Юнайтед" проблемы, и они будут пытаться сделать то же самое. На таком уровне, с таким соперником, на таком стадионе нам лучше сыграть в действительно хороший футбол, если мы хотим чего-то добиться», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Напомним, что матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится 7-го апреля в 17:30 мск. «Красные дьяволы» занимают 6-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе. «Ливерпуль» — на 1-й позиции с 70-ю баллами.