ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорПанамериканское будущее. Как Бразилия заменяет молодые таланты, которых она теряет из-за Европы?
  • 21:07
    • Касаткина пробилась в полуфинал турнира в Чарльстоне
    Все новости спорта

    Энрике: В любой момент что-то может пойти не так

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Барселона Футбол Франции ПСЖ
    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о предстоящем матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной».

    Луис Энрике
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Энрике

    «В школе оценки не выставляют до июня. Сезон проходит хорошо, но в любой момент что-то может пойти не так. Моя работа в "Барселоне"? Я из Хихона, меня даже акцент выдаёт.

    Но сейчас мой дом — Париж, мой дом и мой клуб, прошлое и будущее не в счёт, главное — настоящее. Я хочу отдать все свои силы клубу, который решил довериться мне», — приводит слова Энрике Marca.

  • Роналдо, Ибрагимович, Кейн и еще семь звезд, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов
  • В это сложно поверить, но они так и не стали победителями самого главного турнира
  • 03/04/2024

    • Напомним, что 1-й матч между ПСЖ и «Барселоной» состоится 10-го апреля в Париже. Начало встречи — в 22:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» продлит победную серию в РПЛ?
  • «Ростов» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • «Локомотив» сделает еще один шаг к финалу?
  • «Трактор» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Ман Сити» потеряет очки на поле «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Завтра в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Брайтон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Муртазалиев — Кулкай
  • Бои
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры