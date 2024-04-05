Энрике: В любой момент что-то может пойти не так

Главный тренервысказался о предстоящем матче четвертьфинала Лиги чемпионов с

«В школе оценки не выставляют до июня. Сезон проходит хорошо, но в любой момент что-то может пойти не так. Моя работа в "Барселоне"? Я из Хихона, меня даже акцент выдаёт.

Но сейчас мой дом — Париж, мой дом и мой клуб, прошлое и будущее не в счёт, главное — настоящее. Я хочу отдать все свои силы клубу, который решил довериться мне», — приводит слова Энрике Marca.

Напомним, что 1-й матч между ПСЖ и «Барселоной» состоится 10-го апреля в Париже. Начало встречи — в 22:00 мск.