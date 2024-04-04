Зырянов: «Зенит» был сильнее «Спартака», особенно во втором тайме

Советник председателя правлениявысказался о победе «сине-бело-голубых» в матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ со(2:1).

«Зенит был сильнее "Спартака". Особенно во втором тайме, когда на поле вышли основные игроки. В первом тайме игра была равная, а во втором тайме "Зенит" продемонстрировал всю свою мощь.

Исход противостояния уже решен? Надо учитывать, что противостояние состоит из двух матчей. От результата первого матча нужно выкладываться во втором, чтобы пройти дальше. Ещё никто ничего себе не гарантировал, — сказал Зырянов Чемпионату.

Ответная игра между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 17-го апреля в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:00 мск.