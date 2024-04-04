Титов: Результаты Абаскаля говорят сами за себя

Легенда московского «Спартака»высказался о первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (1:2) и персонально затронул кандидатуру главного тренера клуба

«По составу "Зенит", конечно, сильнее "Спартака". А раз расклад сил такой, то как можно побеждать? Только за счет сумасшедшего настроя и самоотдачи. Не забывайте еще и о том, что перед возобновлением сезона красно-белые потеряли Промеса.

Не уверен, что Клаудиньо обыграл бы Промеса, допустим, один в один. Но голландца нет, равноценной замены ему не видно. А тут после перерыва "Зенит" выпускает Клаудиньо, Вендела, плюс на поле есть Барриос... Как тут с ними играть? Только за счет страсти!

Календарь у "Спартака" непростой. 5 подряд гостевых встреч. "Динамо", "Сочи", ответный матч на Кубок с "Зенитом", "Ростов", ЦСКА... Как бы "Спартак" вообще не рухнул в низ турнирной таблицы. Пока опасения такие действительно есть.

А если в воскресенье красно-белые уступят бело-голубым, представляете, какой негативный фон будет вокруг команды, клуба? Критика, как говорится, польется из каждого утюга... Нет, не могу сказать, что есть ощущение безнадеги. Но понимаю другое: в клубе происходит что-то не то. Все о чем-то говорят, а подвижек мы, увы, не видим.

Результаты Абаскаля весной говорят сами за себя. Ни одной победы... Но раз не расстались с ним раньше, во время паузы, когда было больше времени для поиска нового тренера, то теперь, как говорится, надо верить в него до конца.», — сказал Титов в интервью «СЭ».