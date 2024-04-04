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    Генеральный директор «Спартака» рассказал о будущем Абаскаля

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    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о положении главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Есть ли доверие к Абаскалю? Думаю, что некорректно на данный момент отвечать на это. На данный момент Гильермо Абаскаль — тренер "Спартака". Если вы зададите вопрос, довольны ли мы местом в таблице, которое мы занимаем и результатами игр в весенней части: очевидно, мы не может быть довольны. И команда не довольна. Вижу, насколько злятся игроки и хотят исправить ситуацию. И руководство клуба, и тренерский штаб тоже. Гильермо руководит командой, готовит ее и будет пытаться исправить ситуацию.

    Будет ли он руководить командой, как минимум, до конца сезона? Думаю, мы увидим это походу сезона. На данный момент он — тренер "Спартака".

    Были ли контакты с Ивичем? На данный момент у нас есть тренер. Никакие контакты с другими кандидатами я не могу подтвердить», — приводит слова Малышева «Спорт-Экспресс».

    Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Его контракт действует до конца июня 2025 года.

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