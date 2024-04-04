Бушманов: «Спартаку» будет непросто перевернуть ход этого противостояния

Экс-футболиствысказался о победев 1-м матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ со(2:1).

«У "Спартака" получилось два разных тайма. Первый провёл хорошо: владел преимуществом, многое получалось. А во втором ничего не получалось. Педро у "Зенита" ярко себя проявил. Запомнилось, когда он ещё в первом тайме создал голевой момент, где обыграл троих игроков. Видно, что парень талантливый.

Теперь преимущество у "Зенита", потому что обыграли "Спартак" в гостях, а впереди матч дома. "Спартаку" будет непросто перевернуть ход этого противостояния», — сказал Бушманов Чемпионату.

Ответная игра между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в период с 16 по 18-е апреля в Санкт-Петербурге.