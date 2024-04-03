«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:1, обзор голов

Ангелос Постекоглу (главный тренер «Тоттенхэма») Фото: globallookpress.com
Счет на 5-й минуте открыл полузащитник «шпор» Бреннан Джонсон. Хозяева отыгрались благодаря голу Курта Зума на 19-й минуте.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Вест Хэм — Тоттенхэм 1:1
Голы: 0:1 Бреннан Джонсон (5'), 1:1 Курт Зума (19') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль, Константинос Мавропанос, Курт Зума, Эмерсон, Томаш Соучек, Джеймс Уорд-Праус, Лукас Пакета, Мохаммед Кудус, Майкл Антонио, Джаррод Боуэн Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Джеймс Мэддисон (Деян Кулушевски, 70'), Бреннан Джонсон (Джовани Ло Чельсо, 90'), Родриго Бентанкур (Папе Сарр, 70'), Ив Биссума (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 82'), Педро Порро, Сон Хын Мин, Тимо Вернер (Ришарлисон, 82') Предупреждения: Микки ван де Вен (44'), Майкл Антонио (53'), Родриго Бентанкур (61'), Бреннан Джонсон (74'), Кристиан Ромеро (90')
«Тоттенхэм» с 57 очками занимает 5-е место, а «Вест Хэм» расположился на 7-й позиции с 45 очками.