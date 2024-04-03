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    «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» поделили очки

    «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 31-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» и «Тоттеенхэм» сыграли вничью 1:1.

    Ангелос Постекоглу (главный тренер «Тоттенхэма»)
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    Ангелос Постекоглу (главный тренер «Тоттенхэма»)

    Счет на 5-й минуте открыл полузащитник «шпор» Бреннан Джонсон. Хозяева отыгрались благодаря голу Курта Зума на 19-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Тоттенхэм 1:1
    Голы: 0:1 Бреннан Джонсон (5'), 1:1 Курт Зума (19') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль, Константинос Мавропанос, Курт Зума, Эмерсон, Томаш Соучек, Джеймс Уорд-Праус, Лукас Пакета, Мохаммед Кудус, Майкл Антонио, Джаррод Боуэн Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Джеймс Мэддисон (Деян Кулушевски, 70'), Бреннан Джонсон (Джовани Ло Чельсо, 90'), Родриго Бентанкур (Папе Сарр, 70'), Ив Биссума (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 82'), Педро Порро, Сон Хын Мин, Тимо Вернер (Ришарлисон, 82') Предупреждения: Микки ван де Вен (44'), Майкл Антонио (53'), Родриго Бентанкур (61'), Бреннан Джонсон (74'), Кристиан Ромеро (90')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Тоттенхэм» с 57 очками занимает 5-е место, а «Вест Хэм» расположился на 7-й позиции с 45 очками.

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