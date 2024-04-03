Полузащитник «Динамо»: Не будем думать о чемпионстве, нужно побеждать в каждом матче

Полузащитникответил на вопрос о том, рассчитывает ли команда на чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Атмосфера в команде прекрасная. Не будем думать о чемпионстве, нужно выходить и побеждать в каждой игре.

Нет разговоров о том, что мы можем стать чемпионами, выходим, стараемся, бьёмся, где-то не получается, но отдаёмся по максимуму», — приводит слова Кутицкого ТАСС.

После 21-го тура «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Спартака» 7-го апреля.

Кутицкий провел только 3 матча за «Динамо» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.