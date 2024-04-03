Клопп: Мы должны играть в свой лучший футбол, а там посмотрим, что из этого выйдет

Главный тренерответил на вопрос о борьбе за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

«Уверен, что нас не считали фаворитами в борьбе за титул после поражения от "Арсенала" 4 февраля, но меня это не волнует. Важно — обращать внимания на внешнюю суету. Эмоции то закипают, то утихают.

Мы должны быть профессионалами и направлять эмоции в правильное русло, быть лучшей версией самих себя. Мы должны играть в свой лучший футбол, а там посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует Клоппа Football.London.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ.