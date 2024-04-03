ПерерывСпартак — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»«Спартак» — «Зенит». Онлайн
  • 20:18
    • Гол Давилы принес ЦСКА победу над «Балтикой» в Кубке России
  • 20:06
    • Галактионов хочет уйти из «Локомотива». Его могут заменить Николич или Черчесов
  • 19:31
    • «Металлург» победил «Автомобилист» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Клопп: Мы должны играть в свой лучший футбол, а там посмотрим, что из этого выйдет

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Уверен, что нас не считали фаворитами в борьбе за титул после поражения от "Арсенала" 4 февраля, но меня это не волнует. Важно — обращать внимания на внешнюю суету. Эмоции то закипают, то утихают.

    Мы должны быть профессионалами и направлять эмоции в правильное русло, быть лучшей версией самих себя. Мы должны играть в свой лучший футбол, а там посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует Клоппа Football.London.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды покажут осторожный футбол
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Поднимется ли «Манчестер Сити» с третьего места?
  • «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Команды не будут отсиживаться в обороне
  • «Ювентус» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Моури — Попов
  • Бои
  • Послезавтра в 03:45
    •  1.52
  • Прогноз на матч Иванов — Белостенный
  • Бои
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гольцов — Васселл
  • Бои
  • Послезавтра в 06:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Делия — Молдавский
  • Бои
  • Послезавтра в 06:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Финикс — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры