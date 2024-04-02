Орлов: «Зенит» потерял движение

Известный российский комментаторвысказался по итогам матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в которомвстречался с. Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Движение "Зенит" потерял, Барриос заменён, Клаудиньо заменён. Это игроки, которые главный движитель вот этого развития атак. Они, во-первых, назад плохо отрабатывали, не успевали. И Вендел то же самое.

То есть им сейчас надо поднять общую физическую подготовленность. Хотя у них позади столько времени, а вот результат-то, что её нет. Или они перегружены, но я мало в это верю, или они вот сейчас за счёт игр должны подниматься», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».