Источник: Начо может не продлить контракт с «Реалом»

Защитникеще не принял решения по поводу своего будущего в мадридском клубе. Об этом сообщает Relevo

Стало известно, что руководство «Реала» хочет сохранить игрока и ценит его за универсальность. При этом, тренерский штаб «сливочных» не совсем рассчитывает на Начо, как на футболиста основного состава.

Фернандес является воспитанником «королевского» клуба. В нынешнем сезоне защитник провел 22 матча за «Реал» в Примере, не отметился результативными действиями и заработал 2 красные карточки.

После 30-и туров «сливочные» занимают 1-е место в таблице Примеры с 75-ю очками в активе.