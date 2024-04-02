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    Источник: Начо может не продлить контракт с «Реалом»

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    Защитник «Реала» Начо Фернандес еще не принял решения по поводу своего будущего в мадридском клубе. Об этом сообщает Relevo.

    Начо Фернандес
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    Начо Фернандес

    Стало известно, что руководство «Реала» хочет сохранить игрока и ценит его за универсальность. При этом, тренерский штаб «сливочных» не совсем рассчитывает на Начо, как на футболиста основного состава.

    Фернандес является воспитанником «королевского» клуба. В нынешнем сезоне защитник провел 22 матча за «Реал» в Примере, не отметился результативными действиями и заработал 2 красные карточки.

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