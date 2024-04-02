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    Владелец «Челси»: Нужно продолжать придерживаться выбранного курса

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    Американский бизнесмен Тодд Боули, являющийся совладельцем «Челси», высказался о нынешних результатах команды.

    Тренер «Челси» Маурисио Почеттино
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    Тренер «Челси» Маурисио Почеттино

    «Нужно просто дать процессу развиваться и дать команде время превратиться из невероятно сильных индивидуально игроков с отличными навыками в команду.

    Хорошая новость заключается в том, что люди очень радеют за это, а плохая — это волнует их чрезмерно сильно. Подобное приводит к тому, что они разочаровываются в команде и владельцах. Я это понимаю, но нам просто нужно продолжать придерживаться выбранного курса», — приводит слова Боули Forbes.

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    Напомним, после 28 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 40 очков и на текущий момент занимает 11-е место. В следующем туре лондонский клуб сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 4 апреля в 22:15 мск.

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