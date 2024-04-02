начнут матч в 21:45 в чемпионате Англии по футболу, 02.04.2024.

Последний матч: «Кристал Пэлас» — «Борнмут» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Борнмут» — «Кристал Пэлас». Коэффициент ставки — 1.91 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Борнмут»).

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