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    «Борнмут» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, АПЛ, 2 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Кристал Пэлас»
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    «Борнмут»
    В рамках 31-го тура чемпионата Англии 2 апреля пройдет матч «Борнмут» — «Кристал Пэлас». Игра начнется в 21:45 мск. «Борнмут» — «Кристал Пэлас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Апреля 2024 года
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    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» находится в нижней части таблицы АПЛ. Клуб занимает 13-е место, набрав 38 очков в 29 встречах.

    У «Борнмута» 10 побед, 8 ничьих и 11 поражений. Клуб забил 43 гола и пропустил 53 мяча.

    Борнмут — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В марте «Борнмут» порадовал фанатов тремя победами в четырех встречах. Также команда один раз сыграла вничью.

    Календарь и таблица АПЛ

    Ранее «Борнмуту» удалось обыграть «Бернли» (2:0), «Лутон Таун» (4:3) и «Эвертон» (2:1).

    Ничейный результат был зафиксирован 9 марта. «Борнмут» разошелся миром с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

    Не сыграют: Синистрерра, Фредерикс (травмы).

    Состояние команды: «Борнмут» в марте набрал 10 очков из 12 возможных. Команда находится в хорошей форме.

    Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. На своем поле «Борнмут» играет весьма успешно.

    Стоит отметить, что в последних десяти домашних матчах клуб проиграл лишь дважды — грандам АПЛ. 21 января «Борнмут» в родных стенах уступил «Ливерпулю» со счетом 0:4, а 24 февраля — «Манчестер Сити» (0:1).

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» на текущий момент располагается на 14-й позиции в таблице. В 29 играх набрано 30 очков.

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    • У «Кристал Пэлас» 7 побед, 9 ничьих и 13 поражений. Команда 34 раза поразила ворота соперника и 49 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: Из трех мартовских матчей в АПЛ «Кристал Пэлас» не выиграл ни одного. Болельщики команды крайне недовольны тем, как сейчас играют футболисты.

    2 марта «Борнмут» в гостях уступил «Тоттенхэму» со счетом 1:3. Затем были две ничьи с «Лутоном» и «Ноттингем Форест». Обе встречи закончились вничью 1:1.

    Не сыграют: Гуехи, Джонстон, Дукуре, Рак-Сакьи, Холдинг (травмы).

    Состояние команды: Главная задача «Кристал Пэлас» на остаток чемпионата — сохранить прописку в элитном дивизионе. Пока серьезной угрозы нет.

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    «Кристал Пэлас» находится от зоны вылета на расстоянии восьми очков. Определенный запас у команды есть. Теперь нужно постараться не растерять его в оставшихся матчах до конца сезона.

    «Кристал Пэлас» не выигрывает в АПЛ с 24 февраля. Тогда клуб дома разгромил «Бернли» со счетом 3:0.

    Статистика для ставок

    • «Борнмут» в трех последних домашних матчах одержал две победы

    • «Кристал Пэлас» не выигрывает в АПЛ с 24 февраля

    • В матче первого круга «Борнмут» победил в гостях со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.85, а победа «Кристал Пэлас» — в 3.90.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Прогноз: «Борнмут» на своем поле играет достаточно мощно. В предстоящей встрече хозяева смогут завоевать очередные три очка.

    Ставка: победа «Борнмута» за 1.91.

    Прогноз: Команды не станут закрываться в своей штрафной. Матч должен быть достаточно результативным.

    Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.75.

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    Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Кристал Пэлас» с коэффициентом 1.91. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на футбол. Хозяева поля отпразднуют победу
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