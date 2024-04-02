«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» находится в нижней части таблицы АПЛ. Клуб занимает 13-е место, набрав 38 очков в 29 встречах.
У «Борнмута» 10 побед, 8 ничьих и 11 поражений. Клуб забил 43 гола и пропустил 53 мяча.
Борнмут — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В марте «Борнмут» порадовал фанатов тремя победами в четырех встречах. Также команда один раз сыграла вничью.
Ранее «Борнмуту» удалось обыграть «Бернли» (2:0), «Лутон Таун» (4:3) и «Эвертон» (2:1).
Ничейный результат был зафиксирован 9 марта. «Борнмут» разошелся миром с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).
Не сыграют: Синистрерра, Фредерикс (травмы).
Состояние команды: «Борнмут» в марте набрал 10 очков из 12 возможных. Команда находится в хорошей форме.
Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. На своем поле «Борнмут» играет весьма успешно.
Стоит отметить, что в последних десяти домашних матчах клуб проиграл лишь дважды — грандам АПЛ. 21 января «Борнмут» в родных стенах уступил «Ливерпулю» со счетом 0:4, а 24 февраля — «Манчестер Сити» (0:1).
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Кристал Пэлас» на текущий момент располагается на 14-й позиции в таблице. В 29 играх набрано 30 очков.
У «Кристал Пэлас» 7 побед, 9 ничьих и 13 поражений. Команда 34 раза поразила ворота соперника и 49 раз пропустила в свои.
Последние матчи: Из трех мартовских матчей в АПЛ «Кристал Пэлас» не выиграл ни одного. Болельщики команды крайне недовольны тем, как сейчас играют футболисты.
2 марта «Борнмут» в гостях уступил «Тоттенхэму» со счетом 1:3. Затем были две ничьи с «Лутоном» и «Ноттингем Форест». Обе встречи закончились вничью 1:1.
Не сыграют: Гуехи, Джонстон, Дукуре, Рак-Сакьи, Холдинг (травмы).
Состояние команды: Главная задача «Кристал Пэлас» на остаток чемпионата — сохранить прописку в элитном дивизионе. Пока серьезной угрозы нет.
«Кристал Пэлас» находится от зоны вылета на расстоянии восьми очков. Определенный запас у команды есть. Теперь нужно постараться не растерять его в оставшихся матчах до конца сезона.
«Кристал Пэлас» не выигрывает в АПЛ с 24 февраля. Тогда клуб дома разгромил «Бернли» со счетом 3:0.
Статистика для ставок
- «Борнмут» в трех последних домашних матчах одержал две победы
- «Кристал Пэлас» не выигрывает в АПЛ с 24 февраля
- В матче первого круга «Борнмут» победил в гостях со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.85, а победа «Кристал Пэлас» — в 3.90.
ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.
- 3.90Вильярреал — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.27Лестер — Норвич: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.95Лечче — Рома: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Борнмут» на своем поле играет достаточно мощно. В предстоящей встрече хозяева смогут завоевать очередные три очка.
Ставка: победа «Борнмута» за 1.91.
Прогноз: Команды не станут закрываться в своей штрафной. Матч должен быть достаточно результативным.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.75.