В рамках 31-го тура чемпионата Англии 2 апреля пройдет матч «Борнмут» — «Кристал Пэлас». Игра начнется в 21:45 мск. «Борнмут» — «Кристал Пэлас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» находится в нижней части таблицы АПЛ. Клуб занимает 13-е место, набрав 38 очков в 29 встречах.

У «Борнмута» 10 побед, 8 ничьих и 11 поражений. Клуб забил 43 гола и пропустил 53 мяча.

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Последние матчи: В марте «Борнмут» порадовал фанатов тремя победами в четырех встречах. Также команда один раз сыграла вничью.

Календарь и таблица АПЛ

Ранее «Борнмуту» удалось обыграть «Бернли» (2:0), «Лутон Таун» (4:3) и «Эвертон» (2:1).

Ничейный результат был зафиксирован 9 марта. «Борнмут» разошелся миром с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

Не сыграют: Синистрерра, Фредерикс (травмы).

Состояние команды: «Борнмут» в марте набрал 10 очков из 12 возможных. Команда находится в хорошей форме.

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. На своем поле «Борнмут» играет весьма успешно.

Стоит отметить, что в последних десяти домашних матчах клуб проиграл лишь дважды — грандам АПЛ. 21 января «Борнмут» в родных стенах уступил «Ливерпулю» со счетом 0:4, а 24 февраля — «Манчестер Сити» (0:1).

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» на текущий момент располагается на 14-й позиции в таблице. В 29 играх набрано 30 очков.

У «Кристал Пэлас» 7 побед, 9 ничьих и 13 поражений. Команда 34 раза поразила ворота соперника и 49 раз пропустила в свои.

Последние матчи: Из трех мартовских матчей в АПЛ «Кристал Пэлас» не выиграл ни одного. Болельщики команды крайне недовольны тем, как сейчас играют футболисты.

2 марта «Борнмут» в гостях уступил «Тоттенхэму» со счетом 1:3. Затем были две ничьи с «Лутоном» и «Ноттингем Форест». Обе встречи закончились вничью 1:1.

Не сыграют: Гуехи, Джонстон, Дукуре, Рак-Сакьи, Холдинг (травмы).

Состояние команды: Главная задача «Кристал Пэлас» на остаток чемпионата — сохранить прописку в элитном дивизионе. Пока серьезной угрозы нет.

«Кристал Пэлас» находится от зоны вылета на расстоянии восьми очков. Определенный запас у команды есть. Теперь нужно постараться не растерять его в оставшихся матчах до конца сезона.

«Кристал Пэлас» не выигрывает в АПЛ с 24 февраля. Тогда клуб дома разгромил «Бернли» со счетом 3:0.

Статистика для ставок

«Борнмут» в трех последних домашних матчах одержал две победы

«Кристал Пэлас» не выигрывает в АПЛ с 24 февраля

В матче первого круга «Борнмут» победил в гостях со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.85, а победа «Кристал Пэлас» — в 3.90.

ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

Прогноз: «Борнмут» на своем поле играет достаточно мощно. В предстоящей встрече хозяева смогут завоевать очередные три очка.

Ставка: победа «Борнмута» за 1.91.

Прогноз: Команды не станут закрываться в своей штрафной. Матч должен быть достаточно результативным.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.75.