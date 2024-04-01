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    Кержаков: Меня удивило увольнение Ивича

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    Российский тренер Александр Кержаков высказался об увольнении сербского специалиста Владимира Ивича из «Краснодара».

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «Меня это удивило. Но все знают подход к выбору тренеров в "Краснодаре". Все знают подход владельца клуба к тому, как ему хочется, чтобы играла команда, какой футбол она проповедовала. Наверное, в этом плане что-то не совсем удовлетворяло Сергея Галицкого. Потому что если команда идёт в лидерах, то это что-то внутреннее, а не футбольное.

    Я несколько раз был в историях, когда принимались непонятные решения. Но они были непонятны тем, кто снаружи. Тем, кто внутри, эти истории как раз понятны. Я могу только догадываться, что там произошло. Как коллеге мне всегда обидно за тренеров, которые лишаются своих мест работы, проделав огромную работу, результат который виден, и он очень хороший», — сказал Кержаков «Чемпионату».

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