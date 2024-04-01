начнут матч в 19:30 в английском Чемпионшипе, 01.04.2024.

Последний матч: «Саутгемптон» — «Ипсвич Таун» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ипсвич Таун» — «Саутгемптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.49 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Саутгемптон»).

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