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    Ипсвич Таун — Саутгемптон: смотреть онлайн в прямом эфире

    01.04.2024 в 19:30 начнется матч в английском Чемпионшипе Ипсвич Таун — Саутгемптон

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Саутгемптон
    Ипсвич Таун и Саутгемптон начнут матч в 19:30 в английском Чемпионшипе, 01.04.2024.

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    Последний матч: «Саутгемптон» — «Ипсвич Таун» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ипсвич Таун» — «Саутгемптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.49.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Саутгемптон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ипсвич Таун — Саутгемптон.

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