Жиру отреагировал на слухи о переходе в «Лос-Анджелес»

Форвард «Милана»прокомментировал слухи по поводу своего перехода в «Лос-Анджелес».

«Без комментариев! Сезон ещё не окончен. Больше мне сказать нечего», — приводит слова Жиру Téléfoot в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что Оливье согласился подписать контракт с «Лос-Анджелесом» до 2025 года.

В нынешнем сезоне опытный французский нападающий забил 14 мячей и отдал девять результативных передач в 36 матчах за «Милан» во всех турнирах. За россонери французский футболист выступает с лета 2021 года.

Календарь и таблица Серии А

Контракт 37-летнего игрока рассчитан до конца текущего сезона.