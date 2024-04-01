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    Жиру отреагировал на слухи о переходе в «Лос-Анджелес»

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    Форвард «Милана» Оливье Жиру прокомментировал слухи по поводу своего перехода в «Лос-Анджелес».

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    «Без комментариев! Сезон ещё не окончен. Больше мне сказать нечего», — приводит слова Жиру Téléfoot в социальной сети X (ранее Twitter).

    Напомним, ранее появилась информация, что Оливье согласился подписать контракт с «Лос-Анджелесом» до 2025 года.

    В нынешнем сезоне опытный французский нападающий забил 14 мячей и отдал девять результативных передач в 36 матчах за «Милан» во всех турнирах. За россонери французский футболист выступает с лета 2021 года.

    Календарь и таблица Серии А

    Контракт 37-летнего игрока рассчитан до конца текущего сезона.

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