Тухель: Мы способны пройти «Арсенал»

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с

«Мы способны пройти "Арсенал", даже если сегодня в это трудно поверить. За короткий промежуток времени мы демонстрировали очень разную игру. Так что это было бы не первое наше возвращение с безумно классным выступлением», — сказал Тухель в эфире ESPN.

Напомним, что 1-й матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» пройдет 9-го апреля в 22:00 мск. Встреча состоится в Лондоне.

В прошлом матче Бундеслиги мюнхенцы проиграли дортмундской «Боруссии» (0:2).