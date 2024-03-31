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    Колосков: «Динамо» — команда без стержня

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    Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о шансах московского «Динамо» на победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «О чемпионстве "Динамо" речи быть не может. С такой игрой команда в призёры не попадет. Игру часто просто некем усиливать. Выйдет Грулёв, пробьёт раз. Но это не человек, который умеет спасать и решать вопросы. Да, свой игрок. Неплохой. Но пока никак не прибавляет и не реализует тот потенциал, который есть. Грустно и печально, но факт.

    Вывод один — надо грамотно тренироваться. В волевом плане команда тоже не выдающаяся. Нет стержня», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

    Напомним, в 22-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые проиграли «Ростову» со счётом 1:4.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» набрало 38 очков и на текущий момент занимает третье место в таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с московским «Спартаком».

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