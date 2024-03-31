Гвардиола прокомментировал игру с «Арсеналом»

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
«Мы создали не так много моментов, как "Арсенал", но мы старались. Соперник очень компактно действовал в обороне. У нас не получалось отобрать мяч с помощью высокого прессинга, потому что они занимали правильные позиции.
У соперника было пару моментов после наших потерь. Мы выглядели как обычно, но немного не получилась игра в последней третий поля. "Арсенал" хорошо обороняется и прессингует», — сказал Гвардиола после встречи.
Сейчас «Ман Сити» идет на третьей строчке в АПЛ с 64 очками. У «Арсенала» на очко больше, он идет вторым.