Гвардиола прокомментировал игру с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити»дал послематчевый комментарий после игры с «Арсеналом» (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.

«Мы создали не так много моментов, как "Арсенал", но мы старались. Соперник очень компактно действовал в обороне. У нас не получалось отобрать мяч с помощью высокого прессинга, потому что они занимали правильные позиции.

У соперника было пару моментов после наших потерь. Мы выглядели как обычно, но немного не получилась игра в последней третий поля. "Арсенал" хорошо обороняется и прессингует», — сказал Гвардиола после встречи.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас «Ман Сити» идет на третьей строчке в АПЛ с 64 очками. У «Арсенала» на очко больше, он идет вторым.