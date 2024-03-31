Последний матч: «Реал Сосьедад» — «Алавес» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алавес» — «Реал Сосьедад». Коэффициент ставки — 2.46.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Реал Сосьедад»).
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Алавес — Реал Сосьедад.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 9500USDНовым игрокам
Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: