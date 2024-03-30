начнут матч в 16:30 в украинской Премьер-лиге, 30.03.2024.

Последний матч: «Черноморец Од» — «Полесье» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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