Зидан может возглавить «Баварию»

Зинедин Зидан Фото: globallookpress.com
По информации Bild, в назначении французского специалиста заинтересована «Бавария».
При этом источник отмечает, что Зидан готов рассмотреть предложение мюнхенского клуба.
Также отмечается, что помощником Зидана в «Баварии» может стать бывший игрок мюнхенской команды Франк Рибери.
Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он покинул пост главного тренера мадридского «Реала».
Напомним, ранее «Бавария» официально подтвердила, что Томас Тухель покинет пост главного тренера сразу после завершения сезона.