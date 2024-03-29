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    Зидан может возглавить «Баварию»

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    Зинедин Зидан может возобновить тренерскую деятельность этим летом.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    По информации Bild, в назначении французского специалиста заинтересована «Бавария».

    При этом источник отмечает, что Зидан готов рассмотреть предложение мюнхенского клуба.

    Также отмечается, что помощником Зидана в «Баварии» может стать бывший игрок мюнхенской команды Франк Рибери.

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    • Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он покинул пост главного тренера мадридского «Реала».

    Напомним, ранее «Бавария» официально подтвердила, что Томас Тухель покинет пост главного тренера сразу после завершения сезона.

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