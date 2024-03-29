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    Тошич: Я кайфую от футбола в Греции

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    Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился впечатлениями от игры за греческую «Ламию».

    Зоран Тошич
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    Зоран Тошич

    «В этом сезоне я играл почти в каждом матче за "Ламию". Правда у меня роль "джокера", но в моём возрасте это даже очень хорошо подходит. Из 26-27 матчей я пропустил только 2-3, если не ошибаюсь.

    У меня контракт до конца сезона, тогда я буду смотреть, что дальше. Пока чувствую себя хорошо, поддерживаю кондиции. Погода в Греции хорошая, я кайфую от футбола. Пока не определился со своим будущим.

    Мой контракт с "Ламией" заканчивается 30 июня, дальше всё будет зависеть от предложений. Через месяц мне исполнится 37 лет. Самое главное, чтобы я закончил сезон как и начал — живым и здоровым. Потом будем смотреть», — сказал Тошич Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне полузащитник провел 24 матча за «Ламию» и сделал 4 голевые передачи. Напомним, Тошич выступал за ЦСКА в период с 2010 по 2017-й год.

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