начнут матч в 18:00 в английском Чемпионшипе, 29.03.2024.

Последний матч: «Плимут Аргайл» — «Норвич Сити» 6:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Норвич Сити» — «Плимут Аргайл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Норвич Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Норвич Сити — Плимут Аргайл.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам