Невилл считает, что «Арсенал» должен уйти победителем в матче с «Ман Сити»

Экс-защитникподелился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура английской Премьер-лиги

«Причина, по которой я считаю, что "Арсеналу" нужно приехать в Манчестер и победить "Сити", заключается в том, что "канонирам" придётся побывать на других стадионах — "Олд Траффорд", "Тоттенхэм Стэдиум". Чтобы действительно изменить психологию команды "Манчестер Сити", нужно самому нанести им урон и заставить их поверить в то, что ты лучше.

Мы привыкли, что каждый год становимся чемпионами, поэтому, когда "Арсенал" приехал на "Олд Траффорд" в 98-м, когда забил Овермарс, или в начале 2000-х, когда забил Вилторд, это потрясло нас до глубины души, и мы были ошеломлены.

Они должны уйти победителями. Нельзя сказать, что ничья не является достойным результатом на "Этихаде", но "Манчестер Сити" не склонен совершать ошибки», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 28-и туров «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 64 очками в активе. «Манчестер Сити» — на 3-й позиции (63 балла). Матч между этими командами состоится 31-го марта. Начало встречи — в 18:00 мск.