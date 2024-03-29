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    Тренер ЦСКА Федотов назвал самого опасного игрока РПЛ

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    Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о самом сильном игроке российской Премьер-лиги.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    «Самый сильный игрок? Кордоба, думаю. Он доставляет любой команде много проблем. С ним "Краснодар" один, без него уже, можно сказать, совсем другой», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба провел в текущем сезоне РПЛ 17 матчей и забил девять мячей.

    Ранее Федотов назвал лучшего футболиста и тренера в истории.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Сочи» — ЦСКА

    ЦСКА в ближайшем матче сыграет 30 марта на выезде против «Сочи», начало встречи — в 16:30 мск.

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