Тренер ЦСКА Федотов назвал самого опасного игрока РПЛ

Джон Кордоба Фото: globallookpress.com
«Самый сильный игрок? Кордоба, думаю. Он доставляет любой команде много проблем. С ним "Краснодар" один, без него уже, можно сказать, совсем другой», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба провел в текущем сезоне РПЛ 17 матчей и забил девять мячей.
Ранее Федотов назвал лучшего футболиста и тренера в истории.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Сочи» — ЦСКА
ЦСКА в ближайшем матче сыграет 30 марта на выезде против «Сочи», начало встречи — в 16:30 мск.