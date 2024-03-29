Тренер ЦСКА Федотов назвал самого опасного игрока РПЛ

Главный тренер московского ЦСКАподелился мнением о самом сильном игроке российской Премьер-лиги.

«Самый сильный игрок? Кордоба, думаю. Он доставляет любой команде много проблем. С ним "Краснодар" один, без него уже, можно сказать, совсем другой», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба провел в текущем сезоне РПЛ 17 матчей и забил девять мячей.

Ранее Федотов назвал лучшего футболиста и тренера в истории.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Сочи» — ЦСКА

ЦСКА в ближайшем матче сыграет 30 марта на выезде против «Сочи», начало встречи — в 16:30 мск.