Божович: Жалко Промеса

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛвысказался о ситуации нападающего «Спартака», у которого возникли проблемы с законом на родине — в Нидерландах.

Форварда приговорили к 7,5 года тюремного заключения. Шесть лет тюрьмы он получил за контрабанду крупной партии наркотиков, ещё полтора года — за поножовщину с двоюродным братом.

«Квинси ведёт себя странно. Он, конечно, не последний, кто так рушит свою жизнь. Было много игроков, которые показывали чудеса на поле, а за его пределами творили просто немыслимые вещи. Мне жалко его как футболиста, он прекрасно освоился в России и многое дал "Спартаку". Повторюсь, жалко парня.

Самое лёгкое, что можно сейчас сделать — испортить Промесу жизнь. Думаю, "Спартак" делает верно, что старается ему помочь. Ему это необходимо, потому что любой человек этого заслуживает и каждый может исправиться», — приводит слова Божовича «Матч ТВ».