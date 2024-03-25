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    Источник: «Арсенал» хочет подписать Лунина

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    Голкипер «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Арсенале». Об этом сообщает Fichajes.

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    В нынешнем сезоне Лунин стал основным голкипером в «Реале» при низком уровне зарплаты относительно остальных игроков в стане «сливочных». Украинский голкипер получает 3 млн. евро за сезон.

    К тому же, Лунин считает, что потеряет место в основном составе «Реала» после того, как Тибо Куртуа вернется в стан «сливочных» после травмы.

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    • Боссы «Арсенала» готовы заплатить 20 млн. евро «Реалу» за трансфер украинца, повысив при этом зарплату голкиперу в 3 раза.

    В нынешнем сезоне Лунин провел 23 матча за «королевский» клуб, в которых пропустил 19 голов.

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