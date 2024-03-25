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    Кроос отреагировал на возможный переход Мбаппе в «Реал»

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    Полузащитник Тони Кроос поделился мнением по поводу возможного перехода форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Трансфер Мбаппе? Если он до сих пор не знает своего будущего, то откуда мне знать?» — цитирует футболиста инсайдер Аранча Родригес.

    Ранее издание RMC Sport сообщило, что «Реал» объявит о подписании контракта с Мбаппе перед началом чемпионата Европы-2024. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

    В этом сезоне 25-летний нападающий сыграл за «ПСЖ» 37 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 8 голевых передач. Контракт с Мбаппе истекает летом 2024 года.

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