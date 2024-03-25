Трент рассказал о задачах «Ливерпуля» в нынешнем сезоне

Защитникобъяснил, чем отличается игра «мерсисайцев» в нынешнем сезоне от прошлого.

«За исключением, может быть, одного или двух сезонов, когда мы не были постоянны, я думаю, что на протяжении последних пяти лет я и команда были невероятно последовательны.

В прошлом сезоне мы показали, что можем обыграть любую команду в свой день, но нам просто не хватало этой стабильности. Мы так и не смогли поддерживать уровень игры– за нашими великолепными выступлениями в прошлом сезоне часто следовали разочаровывающие.

Думаю, что этим и отличается нынешний сезон: возможность продолжать игру за игрой, выходить и выигрывать матчи, добиваться нужных нам результатов. Мы знаем, что с этого момента и до конца сезона это будет чрезвычайно сложно, но мы поддерживаем самих себя — мы знаем, чего это стоит и что нам нужно делать», — приводит слова Трента FourFourTwo.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд провел 21 матч за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи. «Мерсисайцы» занимают 2-е место в таблице чемпионата Англии с 64 очками в активе.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет подписать Александер-Арнольда в летнее трансферное окно.