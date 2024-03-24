Тренер «Интер Майами» жестко раскритиковал команду после крупного поражения в матче МЛС

Главный тренер «Интер Майами»высказался о крупном поражении от(0:4) в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС.

Лидер «Интер Майами» Лионель Месси не участвовал в этой игре из-за травмы.

«Нас переиграли от начала и до конца, это факт. У "Ред Буллз" было видно желание побеждать, а у нас нет.

Когда команда выходит на игру без стремления победить, без соревновательного духа, а другая команда просто хочет победить — она это сделает.

Отсутствие Месси — это большая потеря для любой команды, но в прошлом матче с "Ди Си Юнайтед" (3:1) его тоже не было на поле», — приводит слова аргентинского специалиста ESPN.