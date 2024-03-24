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    Тренер «Интер Майами» жестко раскритиковал команду после крупного поражения в матче МЛС

    Футбол Интер Майами MLS
    Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о крупном поражении от «Нью-Йорк Ред Буллз» (0:4) в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС.

    Херардо Мартино
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    Херардо Мартино

    Лидер «Интер Майами» Лионель Месси не участвовал в этой игре из-за травмы.

    «Нас переиграли от начала и до конца, это факт. У "Ред Буллз" было видно желание побеждать, а у нас нет.

    Когда команда выходит на игру без стремления победить, без соревновательного духа, а другая команда просто хочет победить — она это сделает.

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  • 17/02/2024

    • Отсутствие Месси — это большая потеря для любой команды, но в прошлом матче с "Ди Си Юнайтед" (3:1) его тоже не было на поле», — приводит слова аргентинского специалиста ESPN.

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