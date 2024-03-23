В 16:00 23.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч: «Нефтехимик» — «Волгарь» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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