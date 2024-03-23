Лапорта: «Барселона» получает сумасшедшие предложения по таким игрокам, как Ламин Ямал

Президентвысказался о предложениях от других клубов по игрокам его команды.

«Мы получаем сумасшедшие предложения по таким игрокам, как Ламин Ямал, около 200 миллионов евро, и мы, конечно же, отклоняем их. Мы доверяем Ламину, и нам не нужно его продавать.

Также мы получили предложения по Алексу Бальде, Фермину Лопесу, Педри, Френки де Йонгу, Рональду Араухо, Гави… мы не хотим продавать наших звезд», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Календарь и таблица испанской Примеры

В настоящий момент «Барселона» идет на второй строчке в турнирной таблице испанской Примеры.