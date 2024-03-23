Лапорта: У «Барселоны» нет хороших отношений с Мадридом

Президент «Барселоны»рассказал, как относится к руководителю мадридского «Реала»

«На сегодняшний день у нас с Мадридом нет хороших отношений. Перес Он попросил продлить расследование, хотя никаких доказательств нет, и они ничего не найдут, потому что ничего нет.

Была проведена техническая арбитражная консультация с отчётами и видео, предоставленными в качестве доказательств. Но тут появляются представители "Реала" и пытаются сохранить дело активным для того, чтобы они могли продолжать излагать те идеи, которые проповедуют, а конкретно о том, что "Барса" пытается влиять на судей. Я считаю неправильной ту двойную игру, которую они ведут», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее «Барселона» была обвинена в том, что на протяжении нескольких лет давала взятки бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейре.