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    Лапорта: У «Барселоны» нет хороших отношений с Мадридом

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как относится к руководителю мадридского «Реала» Флорентино Пересу.

    Жоан Лапорта
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    Жоан Лапорта

    «На сегодняшний день у нас с Мадридом нет хороших отношений. Перес Он попросил продлить расследование, хотя никаких доказательств нет, и они ничего не найдут, потому что ничего нет.

    Была проведена техническая арбитражная консультация с отчётами и видео, предоставленными в качестве доказательств. Но тут появляются представители "Реала" и пытаются сохранить дело активным для того, чтобы они могли продолжать излагать те идеи, которые проповедуют, а конкретно о том, что "Барса" пытается влиять на судей. Я считаю неправильной ту двойную игру, которую они ведут», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

    Ранее «Барселона» была обвинена в том, что на протяжении нескольких лет давала взятки бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейре.

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