Киммих: Интересно и важно знать, кто будет новым тренером «Баварии»

Полузащитниквысказался о своем будущем после окончания нынешнего сезона.

«У меня осталось ещё больше года по контракту, так что я спокойно отношусь к этому. Сейчас мой главный приоритет — сделать сезон как можно более позитивным.

Также очень интересно и важно знать, кто будет новым тренером команды», — приводит слова Киммиха журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил гол и сделал 5 голевых передач. Действующее соглашение рассчитано до лета 2025-го года.

Ранее сообщалось о том, что у Киммиха случился конфликт с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем, из-за которого игрок мог покинуть клуб, но позже немецкий специалист и сам объявил о своем уходе после окончания нынешнего сезона.