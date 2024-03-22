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    Армения уступила Косово, Азербайджан был сильнее Монголии

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    К этому моменту завершились четыре товарищеских матча сборных.

    Милот Рашица принес победу Косово
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    Милот Рашица принес победу Косово

    Северная Македония сыграла вничью с Молдовой — 1:1.

    Гол в составе хозяев забил на 45+1-й минуте Боян Миовски. Молдаване ответили мячом Виталия Дамаскана на 82-й минуте.

    Азербайджан с минимальным счетом 1:0 был сильнее Монголии.

    Единственный мяч на счету Бахлула Мустафазада, он его забил на 90+1-й минуте.

    Армения на своем поле уступила Косово — 0:1.

    Победу гостям принес точный удар на 25-й минуте Милота Рашицы.

    Гана у себя дома потерпела поражение от Нигерии со счетом 1:2.

    Голы забивали Сирилл Дессерс (38-я минута) с пенальти и Адемола Лукман (84-я).

    Гана смогла ответить голом престижа на 90+3-й минуте в исполнении Джордана Айю.

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