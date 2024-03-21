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    Мхитарян: За Клоппа ты как игрок готов отдать жизнь

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    Хавбек «Интера» Генрих Мхитарян высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, под руководством которого он играл в дортмундской «Боруссии».

    Генрих Мхитарян
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    Генрих Мхитарян

    Ранее немецкий специалист объявил, что покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

    «Какой Клопп тренер? Психолог. Который наделяет тебя уверенностью и дает тебе свободу действий. За него ты отдашь свою жизнь. Однажды на тренировке мы отрабатывали удары по воротам, и он сказал мне: "Если забьешь семь голов, я дам тебе 50 евро, если нет, то ты мне". Я расстроился, потому что потерял 50 евро!

    Через несколько дней мы обыграли "Айнтрахт" со счётом 2:1, я оформил дубль. После игры Клопп подошел ко мне, чтобы обняться, а я попросил его вернуть деньги! И он это сделал!» — приводит слова Мхитаряна официальный сайт миланского «Интера».

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