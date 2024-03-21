Мхитарян: За Клоппа ты как игрок готов отдать жизнь

Хавбек «Интера»высказался о главном тренере «Ливерпуля», под руководством которого он играл в дортмундской «Боруссии».

Ранее немецкий специалист объявил, что покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

«Какой Клопп тренер? Психолог. Который наделяет тебя уверенностью и дает тебе свободу действий. За него ты отдашь свою жизнь. Однажды на тренировке мы отрабатывали удары по воротам, и он сказал мне: "Если забьешь семь голов, я дам тебе 50 евро, если нет, то ты мне". Я расстроился, потому что потерял 50 евро!

Через несколько дней мы обыграли "Айнтрахт" со счётом 2:1, я оформил дубль. После игры Клопп подошел ко мне, чтобы обняться, а я попросил его вернуть деньги! И он это сделал!» — приводит слова Мхитаряна официальный сайт миланского «Интера».