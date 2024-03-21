Левандовский: Физически сейчас я лучше, чем 10 лет назад

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский оценил свою физическую форму.

«Физически сейчас я лучше, чем 10 лет назад. В 25 или 26 лет я не был на том уровне, на котором нахожусь сейчас, или два года назад. Я очень хорошо тренируюсь и чувствую себя очень хорошо физически. Если я чувствую себя хорошо, всё становится проще», — приводит слова Левандовского Sport.es.

Левандовский выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. Трансферная стоимость Роберта оценивается в 20 млн евро.

В нынешнем сезоне польский нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 9 результативных передач.