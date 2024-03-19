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    Почетттино: Мы строим новый «Челси», доверяйте нам

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал текущие результаты своей команды в этом сезоне.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Общественность должна понимать, что мы строим новый "Челси". Теперь посмотрите, каких результатов мы добились за девять месяцев работы. Нам удалось дважды пробиться на "Уэмбли" в двух разных турнирах.

    Болельщикам нужно получать удовольствие и больше доверять нам», — цитирует Почеттино инсайдер Фабрицио Романо.

    Календарь и таблица АПЛ

    Сейчас «Челси» занимает 11-ю позицию в таблице английской Премьер-лиги с 39 очками после 27 игр.

    Команде удалось выйти в финал Кубка английской лиги, где она уступила «Ливерпулю» (0:1) и в полуфинал Кубка Англии, где ей предстоит матч с «Манчестер Сити»

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