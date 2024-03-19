Почетттино: Мы строим новый «Челси», доверяйте нам

Главный тренер «Челси»прокомментировал текущие результаты своей команды в этом сезоне.

«Общественность должна понимать, что мы строим новый "Челси". Теперь посмотрите, каких результатов мы добились за девять месяцев работы. Нам удалось дважды пробиться на "Уэмбли" в двух разных турнирах.

Болельщикам нужно получать удовольствие и больше доверять нам», — цитирует Почеттино инсайдер Фабрицио Романо.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас «Челси» занимает 11-ю позицию в таблице английской Премьер-лиги с 39 очками после 27 игр.

Команде удалось выйти в финал Кубка английской лиги, где она уступила «Ливерпулю» (0:1) и в полуфинал Кубка Англии, где ей предстоит матч с «Манчестер Сити»