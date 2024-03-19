Нигматуллин: У Дзюбы больше активности в медиапространстве, нежели на футбольном поле

Бывший российский вратарьвысказался об игре форварда

«Всё зависит от самого Дзюбы. Со стартом чемпионата я вижу больше активности у Артёма в медиапространстве, нежели на футбольном поле. Активности в медиа на новом контракте, к сожалению, не скажутся.

Три результативных действия — это польза команде. Пользы от Дзюбы "Локомотиву" пока нет. В Кубке именно промах Дзюбы сказался на поражении. Роль Артёма в "Локомотиве" — быть лидером именно на поле. Пока этого не видно. Возможно, ещё Дзюба наберёт форму, но времени не так много», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.