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    Нигматуллин: У Дзюбы больше активности в медиапространстве, нежели на футбольном поле

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    Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Всё зависит от самого Дзюбы. Со стартом чемпионата я вижу больше активности у Артёма в медиапространстве, нежели на футбольном поле. Активности в медиа на новом контракте, к сожалению, не скажутся.

    Три результативных действия — это польза команде. Пользы от Дзюбы "Локомотиву" пока нет. В Кубке именно промах Дзюбы сказался на поражении. Роль Артёма в "Локомотиве" — быть лидером именно на поле. Пока этого не видно. Возможно, ещё Дзюба наберёт форму, но времени не так много», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

    В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

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