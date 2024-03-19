Дуглас Сантос: Поражения утомляют и надоедают, победы — никогда

Бразильский защитниквысказался о борьбе за чемпионский титул в этом сезоне РПЛ.

«Каждый профессиональный спортсмен скажет вам, что невозможно устать от побед. От поражений — да, они очень сильно утомляют, надоедают. Победы — никогда! Они остаются в прошлом, как только их добиваешься.

Перед нами стоит новая задача — снова победить и занять первое место, поэтому никакого пресыщения победами быть не может. Мы приложим все усилия, чтобы, если бог даст, в конце весны отпраздновать очередное чемпионство.

"Краснодар" очень силен за счет очень компактной игры, они здорово обороняются как командно, так и индивидуально, прекрасно умеют выжидать ошибки соперника. Такой стиль игры не самый удобный для тех, кто привык владеть инициативой», — приводит словам Сантос «РИА Новости Спорт».