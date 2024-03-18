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    Ленинградец — Енисей: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.03.2024 в 15:00 начнется матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Ленинградец — Енисей

    Футбол ФНЛ — Первая лига Енисей Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 15:00 18.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Ленинградец — Енисей в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

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    Последний матч: «Енисей» — «Ленинградец» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ленинградец» — «Енисей» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Енисей»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ленинградец — Енисей.

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