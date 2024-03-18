Быстров: «Зенит» в Кубке точно будет играть на победу, а «Спартак» — не знаю

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака»поделился мнением о предстоящей встрече санкт-петербургского и московского клубов в полуфинале Кубка России.

«Полуфинал "Зенит" — "Спартак" в Кубке России — это отлично. Как минимум еще два хороших матча мы увидим. Думаю, что болельщики с удовольствием пойдут на эти матчи.

Конечно, чуть-чуть меняет статус противостояния тот факт, что никто не вылетает из Кубка.

"Зенит" точно будет играть на победу, а "Спартак" — не знаю. Потому что некоторые болельщики желали, чтобы "Спартак" прошёл по нижней сетке, чтобы не встречаться рано ни с "Зенитом", ни с ЦСКА», — приводит слова Быстрова «Чемпионат».

Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и первые игры 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля.

Напомним, в начале марта «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в рамках РПЛ. Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 0:0.