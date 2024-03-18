ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос АлькарасДолгожданная победа Алькараса, ураган Свентек, неудачное возвращение Джоковича и вторжение пчел
  • 12:27
    • Орлов признан первой звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Быстров: «Зенит» в Кубке точно будет играть на победу, а «Спартак» — не знаю

    Футбол Календарь Кубка России Спартак Зенит Фонбет Кубок России Футбол России
    Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о предстоящей встрече санкт-петербургского и московского клубов в полуфинале Кубка России.

    Владимир Быстров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Быстров

    «Полуфинал "Зенит" — "Спартак" в Кубке России — это отлично. Как минимум еще два хороших матча мы увидим. Думаю, что болельщики с удовольствием пойдут на эти матчи.

    Конечно, чуть-чуть меняет статус противостояния тот факт, что никто не вылетает из Кубка.

  • Председатель правления «Зенита» о жеребьевке: «Спартак» попал
  • Читайте по теме

    • "Зенит" точно будет играть на победу, а "Спартак" — не знаю. Потому что некоторые болельщики желали, чтобы "Спартак" прошёл по нижней сетке, чтобы не встречаться рано ни с "Зенитом", ни с ЦСКА», — приводит слова Быстрова «Чемпионат».

    Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и первые игры 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля.

    Напомним, в начале марта «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в рамках РПЛ. Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 0:0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Локомотиву» удвоить преимущество?
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Трактор» проведет еще один результативный матч?
  • «Динамо» Москва — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Чья победная серия прервется?
  • «Химки» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Химки — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Юта — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Архентинос Хуниорс — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аванесян — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры