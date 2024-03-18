Источник: «Спартак» сделал предложение вингеру «Галатасарая» Актюркоглу

Как сообщает издание Fotospor, турецкийполучил запрос от московского «Спартака» по поводу полузащитника

Руководство «красно-белых» видит в нем замену Квинси Промесу, будущее которого в клубе остается пока в тумане.

Самый популярный клуб Турции получил официальное предложение от «Спартака», его сумма пока не разглашается, но источник сообщил, что оно «очень крупное». Также «красно-белые» предложили игроку личный контракт в разы превышающий его нынешний.

25-летний Керем Актюркоглу принадлежит «Галатасараю» до лета 2026 года. На интернет-портале Transfermarkt его оценивают в € 17 млн. В этом сезоне он провел 45 матчей за турецкий клуб, забил 14 голов, отдал 8 результативных передач.