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    Тен Копмейнерс — звезда Серии АТрансферный дайджест. 12-18 марта
  • 20:29
    • Источник: «Спартак» сделал предложение вингеру «Галатасарая» Актюркоглу
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    Источник: «Спартак» сделал предложение вингеру «Галатасарая» Актюркоглу

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    Как сообщает издание Fotospor, турецкий «Галатасарай» получил запрос от московского «Спартака» по поводу полузащитника Керем Актюркоглу.

    Керем Актюркоглу
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    Керем Актюркоглу

    Руководство «красно-белых» видит в нем замену Квинси Промесу, будущее которого в клубе остается пока в тумане.

    Самый популярный клуб Турции получил официальное предложение от «Спартака», его сумма пока не разглашается, но источник сообщил, что оно «очень крупное». Также «красно-белые» предложили игроку личный контракт в разы превышающий его нынешний.

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    • 25-летний Керем Актюркоглу принадлежит «Галатасараю» до лета 2026 года. На интернет-портале Transfermarkt его оценивают в € 17 млн. В этом сезоне он провел 45 матчей за турецкий клуб, забил 14 голов, отдал 8 результативных передач.

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