В 18:00 18.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

Последний матч: «Волгарь» — «Арсенал Тула» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Тула» — «Волгарь». Коэффициент ставки — 2.06 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Арсенал Тула»).

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