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    Экс-тренер «Сочи»: Одна из главных задач команды в сезоне — остаться в РПЛ

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    Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о вылете южан из Кубка России на стадии 1-го этапа 1/4 финала.

    Александр Точилин
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    Александр Точилин

    «Для "Сочи" одна из главных задач в сезоне — остаться в РПЛ. Другое дело, насколько я знаю, в Кубке России тоже ставились максимальные задачи. Я не думаю, что клуб жертвовал Кубком ради чемпионата, тем более там была ротация.

    Но теперь осталось больше времени сосредоточиться на чемпионате, тем более после перерыва достаточно непростой график», — сказал Точилин Чемпионату.

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    • Напомним, что в четвертьфинале Кубка России Пути регионов «Сочи» проиграл «СКА-Хабаровску» (1:1, 2:4 по пен.) и вылетел из турнира.

    После 20-и туров в РПЛ южане занимают последнее 16-е место в таблице с 13-ю очками в активе.

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