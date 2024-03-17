Пике: Победы «Барселоны» доставляют удовольствие фанатам

Бывший защитник «Барселоны» и основатель испанской Медиалигисравнил отношение испанской общественности к каталонскому клубу с отношением к мадридскому «Реалу».

«В Испании всё ориентировано на столицу. Газеты и все остальные, они любят "Реал", а к "Барселоне" относятся как "да, мы о вас помним", но иногда тебе кажется, что ты не часть этой страны.

То, как "Барса" играет в футбол, является примером для всего мира, потому что, когда команда выигрывает, люди получают удовольствие от просмотра. Это то, чего "Реалу" никогда не достичь», — приводит слова Пике The Times.

На данный момент «Реал» лидирует в Ла Лиге, набрав 72 очка после 29 матчей. «Барселона» занимает третью строчку, отставая от мадридцев на 11 очков и имея при этом игру в запасе.